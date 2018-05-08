В Иерусалиме появится площадь Дональда Трампа

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Площадь рядом с будущим посольством США в Иерусалиме получит новое имя в честь 45-го президента США Дональда Трампа. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил мэр Иерусалима Нир Баркат.

"Таким образом, Иерусалим отблагодарит президента и жителей США, которые поддерживают Государство Израиль", - сказал Баркат. Он также отметил, что Дональд Трамп "встал на сторону исторической правды".