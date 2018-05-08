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    В Иерусалиме появится площадь Дональда Трампа

    Баку.  8 мая. REPORT.AZ/ Площадь рядом с будущим посольством США в Иерусалиме получит новое имя в честь 45-го президента США Дональда Трампа.  Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил мэр Иерусалима Нир Баркат.

    "Таким образом, Иерусалим отблагодарит президента и жителей США, которые поддерживают Государство Израиль", - сказал Баркат. Он также отметил, что Дональд Трамп "встал на сторону исторической правды".

    В декабре прошлого года президент США заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, отдав распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель-Авива.

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