В Иерусалиме нейтрализовали ячейку, готовившую покушение на Нетаньяху

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Израильские силовики нейтрализовали в Иерусалиме террористическую ячейку, готовившую покушение на премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает израильский информационный портал i24news.
По его утверждению, деятельностью террористической ячейки управляли с территории Сирии. Других подробностей портал не приводит.
Сейчас глава израильского правительства находится в европейском турне.
Tural AsadiАвтор новости
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