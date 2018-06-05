В Иерусалиме нейтрализовали ячейку, готовившую покушение на Нетаньяху

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Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Израильские силовики нейтрализовали в Иерусалиме террористическую ячейку, готовившую покушение на премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает израильский информационный портал i24news.

По его утверждению, деятельностью террористической ячейки управляли с территории Сирии. Других подробностей портал не приводит.

Сейчас глава израильского правительства находится в европейском турне.