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В Иерусалиме автомобиль врезался в автобусную остановку, есть погибшие

В Иерусалиме автомобиль врезался в автобусную остановку, есть погибшие Двое израильтян погибли в результате наезда автомобиля на автобусную остановку в восточном Иерусалиме.
Другие страны
11 февраля 2023 г. 07:13
В Иерусалиме автомобиль врезался в автобусную остановку, есть погибшие

Двое израильтян погибли в результате наезда автомобиля на автобусную остановку в восточном Иерусалиме.

Как передает Report со ссылкой на BBC, нападение произошло на перекрестке Рамот. Полиция сообщает, что водитель, 31-летний палестинец из Восточного Иерусалима, был нейтрализован на месте.

По данным медиков, пострадали пять человек. В результате аварии погибли шестилетний ребенок и 20-летний мужчина. На кадрах с места происшествия на северной окраине города виден синий автомобиль Mazda, который врезался в столб и остановился на тротуаре под автобусной остановкой.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен принять немедленные меры, чтобы опечатать и снести дом террориста.

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