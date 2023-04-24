В Иерусалиме автомобиль протаранил пешеходов

Автомобиль наехал на группу пешеходов в центре Иерусалима, несколько человек пострадали, водитель транспортного средства нейтрализован на месте.
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"Поступило сообщение о водителе, наехавшем на прохожих на улице Агриппы в Иерусалиме. В результате инцидента есть несколько пострадавших. Подозреваемый был нейтрализован, крупные силы полиции стянуты к месту происшествия", - говорится в сообщении.
В свою очередь пресс-служба израильской службы скорой помощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида" - ред.) сообщила, что ее сотрудники в настоящий момент оказывают медпомощь трем пострадавшим, один из них без сознания.
Газета The Jerusalem Post уточняет, что инцидент произошел в непосредственной близости от рынка Махане-Иегуда - одной из наиболее оживленных торговых зон в центре Иерусалима.