В Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный

Наблюдательный пункт № 10 ВС Турции в Идлибе подвергся артиллерийскому обстрелу.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции. Согласно информации, в результате атаки погиб один военнослужащий ВС Турции, еще трое получили ранения.

В турецком военном ведомстве подчеркнули, что обстрел велся преднамеренно.

“В связи с произошедшим военный атташе России в Анкаре был вызван в Генштаб ВС Турции, где ему было заявлено, что на нападения будет дан самый жесткий ответ”, - сказано в пресс-релизе.