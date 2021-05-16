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В Идлибе обстреляли бойцов сирийской армии, есть погибшие

В Идлибе обстреляли бойцов сирийской армии, есть погибшие Трое сирийских военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения в результате обстрела боевиками позиций правительственных войск в Идлибской зоне деэскалации
Другие страны
16 мая 2021 г. 23:34
В Идлибе обстреляли бойцов сирийской армии, есть погибшие

Трое сирийских военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения в результате обстрела боевиками позиций правительственных войск в Идлибской зоне деэскалации.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Карпов.

"В юго-западной части Идлибской зоны деэскалации в течение ночи на 16 мая позиции правительственных войск подверглись обстрелам со стороны боевиков из 120-мм минометов и установок ЗУ-23. В результате погибли трое и получили ранения четверо сирийских военнослужащих", - сказал Карпов.

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Версия на азербайджанском языке Suriya hərbçiləri İdlibdə atəşə tutulub, ölənlər və xəsarət alanlar var

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