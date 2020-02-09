​В Хубэй на борьбу с коронавирусом прибыли около 12 тысяч медиков

Почти 12 тысяч медиков со всего Китая прибыли в провинцию Хубэй на борьбу со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции в воскресенье официальный представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.

"По состоянию на данный момент, госкомитет по здравоохранению уже направил в провинцию Хубэй 11 921 медика", - сообщил Ми Фэн.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 811 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 37,1 тысячи.

Государственный комитет по здравоохранению Китая дал новое название эпидемии, вирус переименован в "пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса" (NCP).