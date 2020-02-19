​В Хубэе число жертв коронавируса приближается к двум тысячам

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Число зараженных новым коронавирусом в провинции Хубэй в центральной части Китая за весь период превысило 61,6 тыс. человек, из них умерли 1 921, выздоровели 9 128 жителей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

Во вторник утром власти проинформировали о более чем 59,9 тыс. заболевших, 1 789 жертвах и 7 862 выздоровевших. По обновленным данным, официальный уровень смертности в Хубэе составил порядка 3,11% вместо 2,98% днем ранее.

Как отмечается в распространенном заявлении, число инфицированных в административном центре Хубэя Ухане, считающемся главным источником распространения пневмонии, превысило 44,4 тыс. человек. На втором и третьем месте - Сяогань и Хуанган, где число зараженных составило порядка 3,3 тыс. и 2,8 тыс. соответственно. Еще в четырех городах региона показатель превышает 1 тыс.

Согласно оценке врачей, более чем 9,2 тыс. инфицированных в Хубэе находятся в тяжелом состоянии, а свыше 1,9 тыс. заразившихся - в критическом. Под наблюдением медиков также порядка 68,3 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными.