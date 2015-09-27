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    ​В Хорватию за день прибыли 10 тысяч беженцев

    Они транспортировались автобусами и поездами на венгерскую границу

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Поток беженцев в Европу из африканских и ближневосточных стран бьет все рекорды. В минувшую пятницу в Хорватию прибыли почти десять тысяч приезжих.

    Как передает Report, за десять дней хорватскую территорию в качестве транзита использовали 65 тысяч беженцев.

    Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает газета Tages-Anzeiger.

    Почти все прибывшие в Хорватию беженцы транспортировались автобусами и поездами на венгерскую границу, откуда далее переправлялись властями в Австрию.

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