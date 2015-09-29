​В Хорватию прибыли уже более 82 тыс. мигрантов

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Число беженцев, прибывших на территорию Хорватии с начала миграционного кризиса, к настоящему времени превысило 82 тыс. человек.

Как передает Report, последние данные об их количестве обнародовало МВД Хорватии.

По данным ведомства, только за минувший день через пограничные переходы Товарник и Бапска на границе с Сербией в страну вошли более 4,5 тыс. человек, которых в течение дня перевозили к границе с Венгрией.

В центре временного размещения Опатовац в настоящее время находится около 250 мигрантов.

"В течение ночи и следующего дня и далее ожидается большой приток мигрантов из Республики Сербия", - сообщило хорватское МВД.