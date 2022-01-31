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В Хорватии выявили первые случаи нового подвида омикрон-штамма

В Хорватии выявили первые случаи нового подвида омикрон-штамма Первые пять случаев заражения новым подвидом омикрон-штамма коронавируса BA.2 зафиксированы в Хорватии.
Другие страны
31 января 2022 г. 20:46
В Хорватии выявили первые случаи нового подвида омикрон-штамма

Первые пять случаев заражения новым подвидом омикрон-штамма коронавируса BA.2 зафиксированы в Хорватии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в понедельник в Хорватском институте общественного здравоохранения.

"В Хорватии на сегодняшний день путем секвенирования подтверждено пять положительных образцов подварианта штамма "омикрон" BA.2", - отметили в учреждении.

При этом хорватские специалисты солидарны с коллегами из других стран в том, что новая версия омикрон-штамма не должна поставить под вопрос эффективность существующих вакцин.

Первый случай заражения коронавирусом в Хорватии был подтвержден 25 февраля 2020 года. В стране зарегистрировано более 937 тыс. заболевших, свыше 860 тыс. инфицированных выздоровели, в результате последствий заражения умерли 13 827 человек.

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