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В Хорватии выявили два случая заражения "омикрон"-штаммом

В Хорватии выявили два случая заражения "омикрон"-штаммом В Хорватии выявили два случая заражения "омикрон"-штаммом.
Другие страны
6 декабря 2021 г. 19:50
В Хорватии выявили два случая заражения омикрон-штаммом

В Хорватии выявили два случая заражения "омикрон"-штаммом.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, медики пытаются установить, каким образом они заразились именно этим штаммом, поскольку ни один из зараженных не путешествовал за рубеж. Поскольку "омикрон" в Европе и в других частях света выявляют у людей, побывавших в странах юга Африки.

Эксперты предполагают, что они могли заразиться на бизнес-встрече, которую оба посещали. Заразившиеся "омикроном" переносят болезнь в легкой форме, но у них наблюдается одышка и температура. В органах здравоохранения Хорватии полагают, что позднее в стране выявят и других заразившихся "омикроном".

За сутки в Хорватии выявили 728 новых случаев заражения коронавирусом, 51 человек умер. Для Хорватии, где проживают 4,2 млн человек, это высокие цифры, отмечает агентство. В стране вакцинировали от COVID-19 около 54% населения.

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