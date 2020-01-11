В Хорватии в результате пожара в доме престарелых погибли шесть человек

В Хорватии в результате пожара в доме престарелых погибли по меньшей мере шесть человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, инцидент произошел в деревне Андрасевац, в 30 километрах к северу от Загреба.

Известно, что возгорание произошло в деревянном здании, в котором на момент инцидента находились 20 человек.

В настоящее время пожар ликвидирован.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и министр внутренних дел Давор Божинович прибыли на место происшествия.