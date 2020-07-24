В Хорватии утвердили новое правительство

​​​​​​​Депутаты Сабора (парламента) Хорватии после двух дней дебатов утвердили новый состав правительства.

Депутаты Сабора (парламента) Хорватии после двух дней дебатов утвердили новый состав правительства.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, правительство во главе с премьером и лидером правящего Хорватского демократического содружества (ХДС) Андреем Пленковичем утвердили в парламенте.

Президент Хорватии и до своего избрания лидер крупнейшей оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Зоран Миланович 16 июля вручил лидеру победившего на прошедших парламентских выборах ХДС премьеру мандат на формирование нового состава правительства. Однако на церемонию утверждения нового состава кабмина глава государства в среду и четверг идти отказался, сославшись на уважение к полномочиям заксобрания.

Из-за мер против коронавируса депутатов Сабора разместили в масках с соблюдением необходимой дистанции не только в зале заседаний, но и на верхней галерее и в салоне. Спикером парламента в среду снова избрали Гордана Яндроковича, чью кандидатуру поддержали в среду 143 из 144 присутствующих парламентариев. В тот же день присягу принесли депутаты, были избраны заместители председателя и члены парламентских комитетов. Весь первый день с утра до вечера прошел в парламентских дискуссиях. В четверг Пленкович представил парламенту программу и состав нового кабинета министров, обсуждение продолжалось с 10:00 (12:00 бакинское время) до почти 23:00 (01:00 бакинское время).

"За проголосовали 76 депутатов из 135 присутствующих, против 59. Поздравляю Андрея Пленковича", - заявил спикер.

Предложенный Пленковичем кабинет министров включает в себя четырех вице-премьеров и 16 министров вместо 20 в прошлом правительстве. Заместителями председателя кабмина станут нынешний глава министерства по делам ветеранов (войн 1990-х) Томо Медвед, глава МВД Давор Божинович, министр финансов Здравко Марич, которые сохранят свои министерские посты. Еще одно вице-премьерское кресло займет представитель сербского нацменьшинства Борис Милошевич.

Главой МИД Хорватии остается Гордан Грлич-Радман, Вили Берош продолжит возглавлять минздрав, Олег Буткович – министерство моря, транспорта и инфраструктуры. Минобороны возглавит Марио Баножич, ранее руководивший министерством госимущества. Министр госуправления в прошлом составе кабмина Иван Маленица возглавит хорватский минюст.