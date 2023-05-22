О нас

В Хорватии разбился самолет, погибли граждане Нидерландов

В Хорватии разбился самолет, погибли граждане Нидерландов В горном районе на северо-западе Хорватии разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились трое граждан Нидерландов.
Другие страны
22 мая 2023 г. 02:51
В Хорватии разбился самолет, погибли граждане Нидерландов

В горном районе на северо-западе Хорватии разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились трое граждан Нидерландов.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, около полудня в лесу близ города Огулин, зарегистрированный в Нидерландах самолет исчез с радаров во время рейса из Марибора в Словению в Пулу на побережье Хорватии.

Главный авиаинспектор Данко Петрин сообщил журналистам, что все пассажиры погибли, а обломки самолета были повреждены огнем.

"Нам понадобится анализ ДНК, потому что место аварии такое, что мы не могли зрительно определить точное количество людей", - отметил Петрин.

Представитель министерства иностранных дел Нидерландов Фелиция Баккер заявила, что в результате аварии погибли трое граждан Нидерландов.

По данным хорватских следователей, причина аварии неизвестна, было начато расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Партия действующего премьера лидирует на выборах в Греции
Партия действующего премьера лидирует на выборах в Греции
22 мая 2023 г. 02:30
Остров Тайвань может стать эпицентром следующей пандемии
Остров Тайвань может стать эпицентром следующей пандемии
22 мая 2023 г. 02:14
Активист диаспоры в США: Теракт против Ахмеда Обалы был спланирован заранее
Активист диаспоры в США: Теракт против Ахмеда Обалы был спланирован заранее
22 мая 2023 г. 01:20
В Калифорнии произошло сильное землетрясение
В Калифорнии произошло сильное землетрясение
22 мая 2023 г. 00:08
Полиция Индии разоблачила группу, которая хотела незаконно переправить граждан в Азербайджан и другие страны
Полиция Индии разоблачила группу, которая хотела незаконно переправить граждан в Азербайджан и другие страны
21 мая 2023 г. 23:48
Байден и Маккарти встретятся для обсуждения потолка госдолга
Байден и Маккарти встретятся для обсуждения потолка госдолга
21 мая 2023 г. 21:50
Япония анонсировала отправку Украине очередной партии военной помощи
Япония анонсировала отправку Украине очередной партии военной помощи
21 мая 2023 г. 19:54
Зеленский призвал Японию и Южную Корею передавать Украине оружие
Зеленский призвал Японию и Южную Корею передавать Украине оружие
21 мая 2023 г. 19:00
Байден допустил отмену санкций против главы минобороны Китая
Байден допустил отмену санкций против главы минобороны Китая
21 мая 2023 г. 18:50
Немецкие ультраправые имеют самый высокий за 5 лет рейтинг
Немецкие ультраправые имеют самый высокий за 5 лет рейтинг
21 мая 2023 г. 17:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi