​В Хорватии пройдут выборы президента страны

Президентские выборы пройдут в воскресенье в Хорватии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на пост главы государства претендуют 11 человек: действующий президент Колинда Грабар-Китарович, кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Миланович, певец и музыкант Мирослав Шкоро, независимые выдвиженцы Дарио Юричан, Далия Орешкович, Мислав Колакушич, Иван Пернар от одноименной партии, Катарина Пеович от политического объединения "Рабочий фронт", Неделько Бабич из Хорватской партии всех чаковцев, кайковцев и штоковцев, экономист Деян Ковач, кандидат от партии "Демократический союз национального обновления" Анто Джапич.

Основными фаворитами выборов, согласно последним опросам общественного мнения, являются Грабар-Китарович, Миланович и Шкоро. Лидерство в этой тройке сохраняет бывший премьер-министр Миланович. На данном этапе за него готовы проголосовать 24,3% избирателей.

По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК) Хорватии, правом голоса на этих выборах обладают около 3,8 млн граждан, из которых почти 177 тыс. проживают за рубежом.

Если ни один из кандидатов не получает в первом туре более 50% голосов, то через 14 дней проводится второй тур, в котором участвуют два претендента, набравших наибольшее число голосов в первом туре.