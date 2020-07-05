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В Хорватии пройдут выборы в парламент

В Хорватии пройдут выборы в парламент Свыше 2,6 тыс. кандидатов от порядка 70 партий, объединений и коалиций поборются на парламентских выборах 5 июля за 151 место в Хорватском саборе (однопалатном парламенте).
Другие страны
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5 июля 2020 г. 02:25
В Хорватии пройдут выборы в парламент

Свыше 2,6 тыс. кандидатов от порядка 70 партий, объединений и коалиций поборются на парламентских выборах 5 июля за 151 место в Хорватском саборе (однопалатном парламенте).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ожидается, что основная борьба развернется между правящей партией "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) премьер-министра республики Андрея Пленковича и коалицией "Перезагрузка" во главе с основной оппозиционной силой - Социал-демократической партией (СДП) Давора Бернардича.

По данным хорватских аналитиков, к завершению 3 июля предвыборной кампании с небольшим отрывом лидировала коалиция "Перезагрузка", за которую голоса готовы были отдать порядка 30% избирателей. ХДС Пленковича могли поддержать 28-29% проголосовавших. На мандаты в парламенте претендовала и сформированная в начале года партия эстрадного исполнителя и предпринимателя Мирослава Шкоро - "Движение за Отечество". Оно могла получить 10-12% голосов. В парламент также должны пройти более мелкие партии, в том числе состоящие из независимых кандидатов, представителей нацменьшинств, проживающих в Хорватии, и зарубежной диаспоры, насчитывающей порядка 400 тыс. человек.

По оценкам экспертов, с учетом отсутствия явного лидера новый кабмин будет коалиционным. Участки для голосования откроются в 07:00 по местному времени (09:00 - бакинское время). С учетом ежесуточного роста почти на 100 человек числа инфицированных каждый избирательный участок обеспечат средствами для дезинфекции, избирателям будут выдавать маски, перчатки и одноразовые ручки. По последним данным, в республике зарегистрировано 3 094 случая заражения коронавирусом, 2 183 человека выздоровели, 113 умерли.

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