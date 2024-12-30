В Хорватии пройдет второй тур президентских выборов

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович и независимый кандидат на пост главы государства Драган Приморац вышли во второй тур выборов.

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович и независимый кандидат на пост главы государства Драган Приморац вышли во второй тур выборов.

Как передает Report , об этом сообщает портал Dnevnik.hr.

По итогам обработки 99,59% бюллетеней Миланович набирает 49,12% голосов, а Приморац — 19,38%. Таким образом, ни один из восьми кандидатов не смог получить более 50% голосов, необходимых для победы.

Второй тур выборов состоится 12 января 2025 года.

Отметим, что 29 декабря в Хорватии прошел первый тур президентских выборов. По данным Государственной избирательной комиссии, явка составила 45,99%. На пост главы республики претендовали Миланович, Приморац, представитель партии "Мост" Миро Буль, независимый кандидат Томислав Йонич, лидер левой фракции "Можемо!" Ивана Кекин, вице-председатель партии DOMiNO Бранка Лозо, независимые кандидаты Мария Селак Распудич и Нико Токич Картело.