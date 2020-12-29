В Хорватии произошло сильное землетрясение, погиб ребенок

Ребенок погиб в хорватском городе Петриня к юго-востоку от Загреба из-за обрушения в результате сильного землетрясения.

Ребенок погиб в хорватском городе Петриня к юго-востоку от Загреба из-за обрушения в результате сильного землетрясения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Jutarnji list.

По ее данным, в Петрине, которая наряду с городом Сисак оказалась ближе всего к эпицентру землетрясения, много разрушений. В частности, повреждены местная больница и детский сад.

Мэр города Даринко Думбович сообщает, что разрушена "практически половина города".

Подземные толчки в Хорватии продолжаются с утра понедельника. Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано сегодня на территории Хорватии. Эпицентр расположен приблизительно в 50 км к юго-востоку от столицы страны, очаг, по данным Европейско-средиземноморского центра, залегает близко к земле - в 2-10 км.