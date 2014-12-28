Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/В Хорватии проходят президентские выборы.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, на пост главы государства претендуют 4 кандидата - действующий президент Иво Йосипович, представляющий Социал- демократическую партию Хорватии (СДПХ); Колинда Грабар- Китарович, выступающая от правоцентристской партии "Хорватское демократическое содружество" (ХДС); Милан Куюнджич от "Союза за Хорватию"; Иван Синчич от неправительственной организации "Живая стена".

Согласно опросам общественного мнения, Йосипович имеет наибольшие шансы на победу. По его словам, в случае своего повторного избрания он продолжит стремиться к выстраиванию добрососедских отношений со странами бывшей Югославии и содействовать процессу их интеграции в ЕС. Во внутренней политике Йосипович выступает за внесение поправок в конституцию, направленных на укрепление демократии в стране.

Его ближайшая соперница по предвыборной гонке Грабар-Китарович, напротив, считает, что "страну из кризиса сможет вытащить малый и средний бизнес, а не изменения в конституции". Строя свою предвыборную кампанию преимущественно на теме экономики, она акцентировала внимание на мерах по укреплению энергетической безопасности, борьбе с безработицей и препятствованию утечки молодых кадров за границу. Грабар-Китарович в 2008-2011 годах была послом Хорватии в США, затем помощником генерального секретаря НАТО по связям с общественностью.

По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК) Хорватии, избирательным правом на этих выборах обладают около 3,8 млн граждан, в том числе 8 328 человек, незарегистрированных в качестве постоянно проживающих на территории страны. В основном речь идет о жителях Боснии и Герцеговины, где хорваты имеют двойное гражданство. Общая численность населения Хорватии составляет 4,25 млн человек.