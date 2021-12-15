В Хорватии продлили ограничительные меры до конца года

Власти Хорватии во избежание пятой волны распространения новой коронавирусной инфекции приняли решение продлить до 31 декабря срок действия ограничительных мер.

Власти Хорватии во избежание пятой волны распространения новой коронавирусной инфекции приняли решение продлить до 31 декабря срок действия ограничительных мер.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил на заседании правительства вице-премьер, министр внутренних дел республики Давор Божинович.

"По опыту мы знаем, что если омикрон-штамм будет распространяться значительнее, чтобы он относительно быстро смог стать доминирующим вариантом и дать старт пятой волне, то нам это, к сожалению, не открывает возможности подумать о смягчении каких-то ограничений, - подчеркнул Божинович. - Сегодня национальный штаб гражданской защиты принимает семь решений, которые продлеваются до 31 декабря".

По словам вице-премьера хорватского правительства, в решениях штаба имеется изменение, касающееся необходимости согласования с муниципальными властями возможности проведения массовых мероприятий на открытом воздухе с более чем 100 участников.

"Решение о временном запрете въезда в Хорватию больше не распространяется на территорию Гонконга", - также добавил Божинович.

Первый случай заражения коронавирусом в республике был подтвержден 25 февраля прошлого года. В стране зарегистрировано свыше 662 тыс. инфицированных, почти 627 тыс. пациентов выздоровели, 11 779 человек в результате осложнений умерли.