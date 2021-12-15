О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Хорватии продлили ограничительные меры до конца года

В Хорватии продлили ограничительные меры до конца года Власти Хорватии во избежание пятой волны распространения новой коронавирусной инфекции приняли решение продлить до 31 декабря срок действия ограничительных мер.
Другие страны
15 декабря 2021 г. 22:28
В Хорватии продлили ограничительные меры до конца года

Власти Хорватии во избежание пятой волны распространения новой коронавирусной инфекции приняли решение продлить до 31 декабря срок действия ограничительных мер.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил на заседании правительства вице-премьер, министр внутренних дел республики Давор Божинович.

"По опыту мы знаем, что если омикрон-штамм будет распространяться значительнее, чтобы он относительно быстро смог стать доминирующим вариантом и дать старт пятой волне, то нам это, к сожалению, не открывает возможности подумать о смягчении каких-то ограничений, - подчеркнул Божинович. - Сегодня национальный штаб гражданской защиты принимает семь решений, которые продлеваются до 31 декабря".

По словам вице-премьера хорватского правительства, в решениях штаба имеется изменение, касающееся необходимости согласования с муниципальными властями возможности проведения массовых мероприятий на открытом воздухе с более чем 100 участников.

"Решение о временном запрете въезда в Хорватию больше не распространяется на территорию Гонконга", - также добавил Божинович.

Первый случай заражения коронавирусом в республике был подтвержден 25 февраля прошлого года. В стране зарегистрировано свыше 662 тыс. инфицированных, почти 627 тыс. пациентов выздоровели, 11 779 человек в результате осложнений умерли.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Британии зафиксирован абсолютный рекорд по числу заболевших COVID-19
В Британии зафиксирован абсолютный рекорд по числу заболевших COVID-19
15 декабря 2021 г. 22:46
Власти США раскрыли новые материалы об убийстве Кеннеди
Власти США раскрыли новые материалы об убийстве Кеннеди
15 декабря 2021 г. 21:50
Евросоюз намерен выделить на программу Восточное партнерство более €2 млрд
Евросоюз намерен выделить на программу "Восточное партнерство" более €2 млрд
15 декабря 2021 г. 21:28
В Литве выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
В Литве выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
15 декабря 2021 г. 20:28
В Брюсселе начал работу саммит Восточного партнерства
В Брюсселе начал работу саммит "Восточного партнерства"
15 декабря 2021 г. 20:03
В Японии выявили 15 новых случаев заражения омикрон-штаммом
В Японии выявили 15 новых случаев заражения "омикрон"-штаммом
15 декабря 2021 г. 16:59
ООН: Из-за пандемии в мире растет число голодающих
ООН: Из-за пандемии в мире растет число голодающих
15 декабря 2021 г. 14:06
Парламент Японии утвердил рекордный дополнительный бюджет в 314 млрд долларов
Парламент Японии утвердил рекордный дополнительный бюджет в 314 млрд долларов
15 декабря 2021 г. 12:26
Из горящего торгового центра в Гонконге эвакуировали 160 человек
Из горящего торгового центра в Гонконге эвакуировали 160 человек
15 декабря 2021 г. 12:15
В Африке за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 111%
В Африке за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 111%
15 декабря 2021 г. 11:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi