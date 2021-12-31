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В Хорватии продлили ограничения из-за распространения омикрон-штамма

В Хорватии продлили ограничения из-за распространения омикрон-штамма Власти Хорватии из-за распространения омикрон-штамма коронавируса решили продлить ограничительные меры минимум до следующей недели.
Другие страны
31 декабря 2021 г. 07:48
В Хорватии продлили ограничения из-за распространения омикрон-штамма

Власти Хорватии из-за распространения омикрон-штамма коронавируса решили продлить ограничительные меры минимум до следующей недели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг журналистам после завершения заседания правительства вице-премьер, министр внутренних дел и глава Национального штаба гражданской защиты страны Давор Божинович.

"Эпидемиологические меры, которые сегодня продлены, вероятно, до следующей недели меняться не будут, сохраняются в силе до дальнейшего (периода), - подчеркнул Божинович. - Целый ряд эпидемиологов считает, что еще слишком рано, чтобы такое большое число новых заражений стало последствием (рождественских) праздничных собраний, а если они (праздники) не являются причиной, то тогда это "омикрон".

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