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В Хорватии подтвердили пропажу яхты Irina VU

В Хорватии подтвердили пропажу яхты Irina VU Яхта Irina VU, на которую был наложен арест в соответствии с санкциями, введенными в отношении России, пропала с пристани в Хорватии.
Другие страны
20 января 2023 г. 17:59
В Хорватии подтвердили пропажу яхты Irina VU

Яхта Irina VU, на которую был наложен арест в соответствии с санкциями, введенными в отношении России, пропала с пристани в Хорватии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это подтвердил в пятницу министр морских дел, транспорта и инфраструктуры балканской страны Олег Буткович.

"Морское управление в Дубровнике не имело сведений, что вообще имеется запись о яхте, то есть, что в Хорватии существуют заблокированные и арестованные яхты. Я как министр морских дел беру на себя всю ответственность", - заявил министр. Он сообщил, что в связи с инцидентом уволил трех человек, которые, по его словам, также "ничего не сделали намеренно". Министр отметил, что расследование продолжается.

По информации хорватских СМИ, яхта Irina VU, которую связывают с российским бизнесменом Алишером Усмановым, пропала с пристани в начале октября. На ее место встала практически идентичная яхта. Утверждается, что сейчас Irina VU находится в турецком порту Дидим.

Яхта объявлена в международный розыск. Главная прокуратура Хорватии и спецслужбы республики расследуют обстоятельства ее исчезновения.

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