В Хорватии неизвестный устроил стрельбу на улице, есть погибший и раненые

В городе Сисак в центральной части Хорватии неизвестный устроил стрельбу на улице, в результате чего погиб один человек, еще восемь получили ранения.
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"В районе Канак города Сисак мужчина открыл огонь из "Калашникова". На месте большое число полицейских сил. По неофициальной информации, есть пострадавшие, район блокирован", - сообщил национальный телеканал.
Местный портал İndex.hr проинформировал, что в результате инцидента погиб один, ранения получили восемь человек.
Отмечается, что правоохранители разыскивают злоумышленника, который скрылся с места происшествия.