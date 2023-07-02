В Хорватии неизвестный устроил стрельбу на улице, есть погибший и раненые

В городе Сисак в центральной части Хорватии неизвестный устроил стрельбу на улице, в результате чего погиб один человек, еще несколько получили ранения.

В городе Сисак в центральной части Хорватии неизвестный устроил стрельбу на улице, в результате чего погиб один человек, еще восемь получили ранения.

Как передает Report , об этом сообщает Хорватское национальное телевидение.

"В районе Канак города Сисак мужчина открыл огонь из "Калашникова". На месте большое число полицейских сил. По неофициальной информации, есть пострадавшие, район блокирован", - сообщил национальный телеканал.

Местный портал İndex.hr проинформировал, что в результате инцидента погиб один, ранения получили восемь человек.

Отмечается, что правоохранители разыскивают злоумышленника, который скрылся с места происшествия.