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В Хорватии неизвестный устроил стрельбу на улице, есть погибший и раненые

В Хорватии неизвестный устроил стрельбу на улице, есть погибший и раненые В городе Сисак в центральной части Хорватии неизвестный устроил стрельбу на улице, в результате чего погиб один человек, еще несколько получили ранения.
Другие страны
2 июля 2023 г. 01:16
В Хорватии неизвестный устроил стрельбу на улице, есть погибший и раненые

В городе Сисак в центральной части Хорватии неизвестный устроил стрельбу на улице, в результате чего погиб один человек, еще восемь получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает Хорватское национальное телевидение.

"В районе Канак города Сисак мужчина открыл огонь из "Калашникова". На месте большое число полицейских сил. По неофициальной информации, есть пострадавшие, район блокирован", - сообщил национальный телеканал.

Местный портал İndex.hr проинформировал, что в результате инцидента погиб один, ранения получили восемь человек.

Отмечается, что правоохранители разыскивают злоумышленника, который скрылся с места происшествия.

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Версия на азербайджанском языке Xorvatiyada naməlum şəxs ətrafdakılara atəş açıb, ölən və yaralananlar var

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