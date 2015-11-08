В Хорватии начались выборы в парламент восьмого созыва

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Выборы в Сабор (парламент) восьмого созыва начались сегодня в Хорватии. В 07:00 по местному времени (09:00 мск) в стране и за рубежом открылись 6,9 тыс. избирательных участков, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК) Хорватии, правом проголосовать на этих выборах обладают 3,8 млн граждан, в том числе не зарегистрированные в качестве постоянно проживающих на территории страны. В основном речь идет о жителях Боснии и Герцеговины, где хорваты имеют двойное гражданство. Общая численность населения Хорватии составляет 4,253 млн человек.

По прогнозам аналитиков и предвыборным рейтингам основная борьба развернется между двумя коалициями: социал-демократической "Хорватия растет", основу которой составляет Социал-демократическая партия (СДП) во главе с действующим премьер-министром Зораном Милановичем, и правоцентристской "Патриотической коалицией", ее костяк - партия Хорватское демократическое содружество (ХДС) во главе с Томиславом Карамарко.

Всего в этих парламентских выборах примут участие более 60 партий: как самостоятельно, так и в составе коалиций. По мнению аналитиков, именно от малых партий во многом будет зависеть формирование будущей правительственной коалиции, так как ни "Хорватия растет", ни "Патриотическая коалиция" не смогут получить абсолютного большинства в парламенте.