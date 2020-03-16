В Хорватии начали продавать дома по 15 центов

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Власти хорватского города Леград начали распродажу домов и земельных участков по цене в одну куну (около 0,15 долларов США).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Hrvatska radiotelevizija.

Потенциальный покупатель должен быть моложе 40 лет и после сделки прожить в городе не менее 15 лет. Взамен местные власти готовы субсидировать покупку недвижимость в размере до 35 тысяч хорватских кун (5 170 долларов США) и компенсировать стоимость ремонта в размере до 25 тысяч кун (3 693 долларов США).

По словам мэра Леграда Ивана Саболича, власти приняли решение привлечь больше рабочей силы.

Он отметил, что заявки на покупку поступили практически со всех регионов Хорватии, а также из Словении и Боснии и Герцеговины.