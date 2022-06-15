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В Хорватии инфляция в мае ускорилась почти до 11%, установив рекорд

В Хорватии инфляция в мае ускорилась почти до 11%, установив рекорд Цены на товары и услуги для личного потребления в Хорватии в мае текущего года выросли в среднем на 10,8%.
Другие страны
15 июня 2022 г. 23:25
В Хорватии инфляция в мае ускорилась почти до 11%, установив рекорд

Цены на товары и услуги для личного потребления в Хорватии в мае текущего года выросли в среднем на 10,8%.

Как передает Report, такие данные опубликовала пресс-служба Статистического бюро Хорватии на своем сайте.

Отмечается, что такого роста инфляции в стране бюро не наблюдало за всю историю ведения статистики. До этого наивысший показатель роста инфляции зафиксировали в апреле. Тогда темпы увеличения стоимости товаров и услуг составили 9,4%.

В годовом выражении цены выросли почти на все категории товаров и услуг в стране. Больше всего, на 19%, выросла стоимость в сфере транспорта.

Более чем на 15% стали дороже продукты питания и безалкогольные напитки. На 12% увеличились цены в ресторанах и отелях.

Почти на 12% подорожала мебель. На 9,2% увеличились стоимость газа, воды, электричества и иных видов топлива.

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