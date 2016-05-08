​В Хомсе более 200 боевиков сложили оружие

Баку. 8 Май. REPORT.AZ/ Группа боевиков численностью 210 человек сложила оружие в промышленной зоне Хисья.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в мэрии Хомса.

Боевики сложили оружие в рамках программы народного примирения, по которой гражданам, воюющим на стороне незаконных вооруженных бандформирований, предлагается сдать оружие и пройти процесс реабилитации, чтобы вернуться к мирной жизни.

Уже началась работа по реабилитации сложивших оружие, рассказал собеседник агентства.

В 2014 году в Хомсе сдались полторы тысячи боевиков, захвативших центр города. Это стало наиболее ярким примером успеха программы, объявленной сирийским правительством.