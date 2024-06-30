В ходе выборов в Иране предотвратили 20 актов саботажа и кибератаки

На президентских выборах в Иране предотвращены по меньшей мере 20 актов саботажа и многочисленные кибератаки.

На президентских выборах в Иране предотвращены по меньшей мере 20 актов саботажа и многочисленные кибератаки.

Как передает Report со ссылкой на агентство ISNA, об этом сообщил министр информационно-коммуникационных технологий исламской республики Иса Зарепур.

"Враг и его агентура внутри страны совершили немало попыток сорвать избирательный процесс путем перерезания оптоволоконных линий связи, - сказал он. - Зарегистрировано около 20 актов саботажа, 9 из них привели к нарушению связи, в кратчайшие сроки все проблемы были незамедлительно устранены".

По его словам, во время первого тура выборов также были отражены многочисленные кибератаки.

Напомним, что 28 июня в Иране прошли внеочередные президентские выборы, которые проводились из-за гибели 19 мая главы исполнительной власти страны Ибрахима Раиси. Никто из кандидатов не набрал больше 50% голосов, что обеспечило бы победу в первом туре. Масуд Пезешкиян получил 42,5% голосов, Саид Джалили - 38,6%. В связи с этим назначен второй тур, который пройдет 5 июля.