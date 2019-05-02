В ходе военных операций США в 2018 году погибли 120 мирных жителей

По меньшей мере 120 мирных жителей погибли в 2018 году в Ираке, Сирии, Афганистане и Сомали в результате проведения в этих странах военных операций США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в ежегодном докладе Пентагона, опубликованном в четверг.

В составленном по запросу Конгресса отчете Минобороны США говорится, что 42 человека были убиты в Ираке и Сирии, 76 в Афганистане и еще два мирных жителя в Сомали. Ранения в этих странах в общей сложности получили 65 человек. В докладе также говорится, что "ведомство не получало достоверной информации о том, что были жертвы среди гражданского населения в Ливии и Йемене".

"Все операции минобороны США в 2018 году проводились в соответствии с законом, включая закон о защите гражданского населения от войны", - говорится в заявлении. В аналогичном отчете ведомства за 2017 год не приводится числа жертв среди гражданского населения.