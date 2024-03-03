В ходе визита в США Орбан вместо Байдена встретится с Трампом

Встреча с президентом США Джо Байденом пока не включена в программу визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Соединенные Штаты.

Встреча с президентом США Джо Байденом пока не включена в программу визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Соединенные Штаты.

Как передает Report , об этом сообщает Index.

Пресс-секретарь главы правительства Венгрии Берталан Хаваши заявил, что главной целью поездки Орбана станет разговор с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Орбан намерен навестить Трампа в поместье Мар-а-Лаго во Флориде 8 марта. 7 марта он будет находиться в Вашингтоне, где выступит в исследовательском центре Heritage Foundation.

Премьер Венгрии ни разу не встречался с Байденом с тех пор, как тот занял пост президента в январе 2021 года.