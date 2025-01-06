В ходе визита Моди в Париж могут быть заключены сделки по закупке истребителей и подлодок

Комитет по безопасности кабинета министров Индии планирует в ближайшие недели рассмотреть предложение о покупке у Франции 26 истребителей корабельного базирования Rafale Marine и совместной постройке трех подводных лодок класса Scorpene.
Как передает Report, об этом сообщает издание Hindu.
Отмечается, что сумма сделки составляет более десяти миллиардов долларов.
"Ожидается, что эти две сделки будут представлены на рассмотрение комитета по безопасности при кабинете министров для утверждения в ближайшие пару недель", - сказали источники издания.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует в феврале с визитом посетить Париж. В рамках визита могут быть заключены сделки по закупке истребителей Rafale и подлодок Scorpene для индийских ВМС.