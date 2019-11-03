​В ходе столкновений в Эфиопии в конце октября погибли 86 человек

По меньшей мере 86 человек погибли в ходе столкновений, которые произошли в Эфиопии в конце минувшего месяца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

"Среди погибших 82 мужчины и четыре женщины, - приводит агентство слова премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда. - Большинство из них уроженцы провинций Оромия и Амхара. Среди жертв есть как христиане, так и мусульмане". "Мы должны остановить те силы, которые пытаются вернуть нас в прошлое, когда мы делаем шаг вперед", - указал премьер.

Ранее правительство Эфиопии сообщало о 78 погибших во время столкновений.

В различных районах Эфиопии, в первую очередь в провинции Оромия, 23 октября начались волнения, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией и подразделениями сил безопасности. В ряде мест они приобрели межэтнический и межконфессиональный характер. Властям удалось стабилизировать положение только через три дня.