В ходе столкновений в Судане погибли четыре человека, десятки пострадали

Четыре человека погибли, десятки пострадали во время столкновений в штате Западный Дарфур на западе Судана.
Как передает Report, об этом пишет газета
"Четыре человека погибли, десятки получили ранения в Западном Дарфуре в результате кровавых столкновений", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что глава города Эль-Генейна (столицы штата) заявил, что к настоящему моменту силовым службам удалось установить контроль на территориях, охваченных столкновениями.
В регионе Дарфур на западе Судана с 2003 года вспыхивают вооруженные столкновения между правительством Судана и повстанческими сепаратистскими группировками. За время конфликта в результате насилия погибли, по разным данным, от 300 до 500 тысяч человек, более 2,5 миллиона стали беженцами.