О нас

В ходе столкновений в Судане погибли четыре человека, десятки пострадали

В ходе столкновений в Судане погибли четыре человека, десятки пострадали Четыре человека погибли, десятки пострадали во время столкновений в штате Западный Дарфур на западе Судана.
Другие страны
25 марта 2023 г. 07:46
В ходе столкновений в Судане погибли четыре человека, десятки пострадали

Четыре человека погибли, десятки пострадали во время столкновений в штате Западный Дарфур на западе Судана.

Как передает Report, об этом пишет газета Sudan Tribune со ссылкой на местных чиновников.

"Четыре человека погибли, десятки получили ранения в Западном Дарфуре в результате кровавых столкновений", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что глава города Эль-Генейна (столицы штата) заявил, что к настоящему моменту силовым службам удалось установить контроль на территориях, охваченных столкновениями.

В регионе Дарфур на западе Судана с 2003 года вспыхивают вооруженные столкновения между правительством Судана и повстанческими сепаратистскими группировками. За время конфликта в результате насилия погибли, по разным данным, от 300 до 500 тысяч человек, более 2,5 миллиона стали беженцами.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
21 марта 2023 г. 14:38
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
19 марта 2023 г. 11:57
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
17 марта 2023 г. 16:49
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
17 марта 2023 г. 12:36
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
15 марта 2023 г. 17:22
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
14 марта 2023 г. 13:30
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi