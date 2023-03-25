В ходе столкновений в Судане погибли четыре человека, десятки пострадали

Четыре человека погибли, десятки пострадали во время столкновений в штате Западный Дарфур на западе Судана.

Четыре человека погибли, десятки пострадали во время столкновений в штате Западный Дарфур на западе Судана.

Как передает Report, об этом пишет газета Sudan Tribune со ссылкой на местных чиновников.

"Четыре человека погибли, десятки получили ранения в Западном Дарфуре в результате кровавых столкновений", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что глава города Эль-Генейна (столицы штата) заявил, что к настоящему моменту силовым службам удалось установить контроль на территориях, охваченных столкновениями.

В регионе Дарфур на западе Судана с 2003 года вспыхивают вооруженные столкновения между правительством Судана и повстанческими сепаратистскими группировками. За время конфликта в результате насилия погибли, по разным данным, от 300 до 500 тысяч человек, более 2,5 миллиона стали беженцами.