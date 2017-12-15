В ходе столкновений с израильской армией ранены 263 палестинца - ОБНОВЛЕНО-2

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Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Двое палестинцев погибли, 263 ранены в результате столкновений с израильской армией в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан в пятницу.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости представители минздрава Палестины и Красного полумесяца.

"Палестинский персонал Красного Полумесяца предоставил скорую помощь 263 палестинцам на Западном берегу и Иерусалиме, из них 13 были ранены боевыми пулями, 47 резиновыми, 177 пострадали от слезоточивого газа", - заявила РИА Новости пресс-секретарь палестинского Красного Полумесяца Эраб аль-Фукаха.

***17:23

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В столкновениях с сотрудниками служб безопасности Израиля на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме пострадали 23 палестинца.

Как передает Report со ссылкой на газету Haaretz, об этом сообщили палестинские власти.

Как сообщается, один палестинец находится в критическом состоянии.

*** 15:55

Израильская полиция перекрыла проход через Дамасские ворота в Иерусалиме, где традиционно проходят акции протеста палестинского населения, однако протестующим удалось прорвать оцепление, начались столкновения, cообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Полицейские выталкивают протестующих с площади и задерживают наиболее активных. Бригады врачей госпитализировали нескольких пострадавших.

После этого полицейские перекрыли Дамасские ворота, через которые в Старый город Иерусалима жители восточных арабских кварталов города традиционно приходят на молитву в мечеть Аль-Акса, однако протестующим удалось прорвать полицейские заграждения.

К месту столкновений стянуты конные подразделения полиции.