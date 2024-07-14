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В ходе спецоперации в Турции нейтрализованы два террориста

В ходе спецоперации в Турции нейтрализованы два террориста Правоохранительными органами Турции проведена операция BOZDOGAN-50.
Другие страны
14 июля 2024 г. 10:51
В ходе спецоперации в Турции нейтрализованы два террориста

Правоохранительными органами Турции проведена операция BOZDOGAN-50.

Как передает Report, об этом написал глава МВД республики Али Ерликая в соцсети "X".

Министр заявил, что террористы были нейтрализованы по результатам разведывательных исследований, проведенных командованием жандармерии провинции Мардин и управлением полиции провинции Мардин, при координации с Разведывательным управлением Главного управления безопасности и Разведывательным управлением жандармерии, а также окружным управлением разведки Турции.

Сообщается, что в ходе вооруженного столкновения с правоохранительными органами Турции были нейтрализованы два террориста.

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