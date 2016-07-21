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    В ходе спецоперации в пригороде Парижа задержаны около 20 человек

    Обыcки проходят по двум адресам близ местной мечети

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Около 20 человек были задержаны в ходе антитеррористической операции в северо-западном пригороде Парижа Аржантее, сообщает Report cо ссылкой на французские СМИ.

    По данным источников, операция была организована главным управлением внутренней безопасности страны в рамках расследования, которое ведет антитеррористическая прокуратура. Обыcки проходят по двум адресам близ местной мечети.

    Пока нет информации об обнаружении оружия или взрывчатых веществ.

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