О нас

В ходе совместной операции ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидированы два командира ХАМАС

В ходе совместной операции ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидированы два командира ХАМАС В ходе совместной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК), проведенной в Ливане, уничтожен командир оперативного подразделения движения ХАМАС Мухаммад Хосейн Али аль-Махмуд.
Другие страны
5 октября 2024 г. 17:00
В ходе совместной операции ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидированы два командира ХАМАС

В ходе совместной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК), проведенной в Ливане, уничтожен командир оперативного подразделения движения ХАМАС Мухаммад Хосейн Али аль-Махмуд.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, он руководил терактами в районе Иудеи и Самарии.

"В последние годы аль-Махмуд был также причастен к нападениям на израильские объекты за рубежом, принимал участие в деятельности по укреплению структуры ХАМАС в Ливане, занимался поставками вооружений для осуществления ракетных обстрелов Израиля", - сказано в сообщении.

В ходе другой совместной операции в районе Триполи был ликвидирован представитель военного крыла ХАМАС Саид Алаа Наиф Али.

Отмечается, что он также руководил атаками на израильские объекты и вербовал боевиков в ряды ХАМАС.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
3 октября 2024 г. 12:26
Ник Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
ФотоНик Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
30 сентября 2024 г. 13:59
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
24 сентября 2024 г. 15:04
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
24 сентября 2024 г. 10:30
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
21 сентября 2024 г. 18:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi