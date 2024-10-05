В ходе совместной операции ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидированы два командира ХАМАС

В ходе совместной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК), проведенной в Ливане, уничтожен командир оперативного подразделения движения ХАМАС Мухаммад Хосейн Али аль-Махмуд.

В ходе совместной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК), проведенной в Ливане, уничтожен командир оперативного подразделения движения ХАМАС Мухаммад Хосейн Али аль-Махмуд.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, он руководил терактами в районе Иудеи и Самарии.

"В последние годы аль-Махмуд был также причастен к нападениям на израильские объекты за рубежом, принимал участие в деятельности по укреплению структуры ХАМАС в Ливане, занимался поставками вооружений для осуществления ракетных обстрелов Израиля", - сказано в сообщении.

В ходе другой совместной операции в районе Триполи был ликвидирован представитель военного крыла ХАМАС Саид Алаа Наиф Али.

Отмечается, что он также руководил атаками на израильские объекты и вербовал боевиков в ряды ХАМАС.