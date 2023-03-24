В ходе протестов во французском Бордо неизвестные подожгли здание мэрии

В ходе протестов против пенсионной реформы во французском городе Бордо неизвестные подожгли здание мэрии.

В ходе протестов против пенсионной реформы во французском городе Бордо неизвестные подожгли здание мэрии.

Как передает Report , об этом сообщило издание France Bleu.

Возгорание быстро взяли под контроль. Пожар экстренно ликвидировала пожарная бригада.

Ущерб, похоже, ограничился входной дверью и частично зданием. По данным префектуры, пожар был устроен преднамеренно, и возможные виновники пока не известны.

Мэр Бордо Пьер Юрмик прибыл на место происшествия вместе с префектом Жиронды Этьеном Гио. Они отметили нанесенный ущерб.

В результате инцидента одного человека арестовали.