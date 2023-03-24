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В ходе протестов во французском Бордо неизвестные подожгли здание мэрии

В ходе протестов во французском Бордо неизвестные подожгли здание мэрии В ходе протестов против пенсионной реформы во французском городе Бордо неизвестные подожгли здание мэрии.
Другие страны
24 марта 2023 г. 01:04
В ходе протестов во французском Бордо неизвестные подожгли здание мэрии

В ходе протестов против пенсионной реформы во французском городе Бордо неизвестные подожгли здание мэрии.

Как передает Report, об этом сообщило издание France Bleu.

Возгорание быстро взяли под контроль. Пожар экстренно ликвидировала пожарная бригада.

Ущерб, похоже, ограничился входной дверью и частично зданием. По данным префектуры, пожар был устроен преднамеренно, и возможные виновники пока не известны.

Мэр Бордо Пьер Юрмик прибыл на место происшествия вместе с префектом Жиронды Этьеном Гио. Они отметили нанесенный ущерб.

В результате инцидента одного человека арестовали.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоFransada pensiya islahatlarına qarşı etirazlarda Bordo meriyasının binası yandırılıb

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