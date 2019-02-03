В ходе протестов во Франции пострадали восемь полицейских

https://report.az/storage/news/9af65da1483fc4290df9ba567f5751e1/ad98d3aa-73d3-4029-a3aa-805048659f7a_292.jpg
Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Не менее восьми полицейских пострадали в ходе протестных акций "желтых жилетов" во Франции.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFM.
Сотрудники полиции получили травмы в Морле, Нанте и Валансе.
Манифестанты забрасывали полицейских камнями и бутылками, правоохранители применили против протестующих слезоточивый газ. Один из сотрудников полиции был ранен в голову булыжником, еще один получил осколочное ранение из-за разбитого окна автомобиля.
В субботу по Франции прошла 12-я акция "желтых жилетов
News DepartmentАвтор новости