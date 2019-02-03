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    В ходе протестов во Франции пострадали восемь полицейских

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Не менее восьми полицейских пострадали в ходе протестных акций "желтых жилетов" во Франции.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFM.

    Сотрудники полиции получили травмы в Морле, Нанте и Валансе.

    Манифестанты забрасывали полицейских камнями и бутылками, правоохранители применили против протестующих слезоточивый газ. Один из сотрудников полиции был ранен в голову булыжником, еще один получил осколочное ранение из-за разбитого окна автомобиля.

    В субботу по Франции прошла 12-я акция "желтых жилетов

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