В ходе протестов во Франции пострадали восемь полицейских

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Не менее восьми полицейских пострадали в ходе протестных акций "желтых жилетов" во Франции.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFM.

Сотрудники полиции получили травмы в Морле, Нанте и Валансе.

Манифестанты забрасывали полицейских камнями и бутылками, правоохранители применили против протестующих слезоточивый газ. Один из сотрудников полиции был ранен в голову булыжником, еще один получил осколочное ранение из-за разбитого окна автомобиля.

В субботу по Франции прошла 12-я акция "желтых жилетов