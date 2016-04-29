​В ходе протестов во Франции пострадали более 70 полицейских

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В ходе прошедших накануне в Париже и других французских городах демонстраций против реформы трудового законодательства ранения получили 78 полицейских, задержаны 214 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на AFP, об этом заявил глава МВД Франции Бернар Казнев.

"Вчера 78 полицейских получили ранения, некоторые из них были тяжело ранены в Париже", - заявил Казнев. По его словам, в ходе протестных акций было задержано 214 человек, несколько участников протестов получили ранения.

Новая волна беспорядков в ходе массовых манифестаций захлестнула в четверг крупные города Франции - Париж, Марсель, Нант, Гавр и другие. По данным властей, участие в протестных акциях приняли 170 тысяч человек. По оценке французского профсоюза CGT, на улицы вышли 500 тысяч человек.