В ходе протестов в Таиланде пострадали не менее 30 человек

В Таиланде в ходе столкновений между полицией и демонстрантами пострадали по меньшей мере 30 человек

В Таиланде в ходе столкновений между полицией и демонстрантами пострадали по меньшей мере 30 человек.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу" , об этом сообщают местные СМИ.

Акция протеста с требованием отставки правительства во главе с премьер-министром Праютом Чан-Оча и конституционных реформ прошла у Королевского дворца в Бангкоке.

Полиция попыталась разогнать протестующих, применив пластиковые пули и слезоточивый газ. В результате возникла потасовка, ранения получили по меньшей мере 30 человек, среди которых и сотрудники полиции.

Многие демонстранты укрылись от воздействия слезоточивого газа в ближайших магазинах.

Начальник полиции Бангкока Пия Тавичай рассказал журналистам, что действия полиции стали ответом на насилие со стороны демонстрантов. По его словам, задержаны 20 человек.