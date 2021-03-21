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В ходе протестов в Таиланде пострадали не менее 30 человек

В ходе протестов в Таиланде пострадали не менее 30 человек В Таиланде в ходе столкновений между полицией и демонстрантами пострадали по меньшей мере 30 человек
Другие страны
21 марта 2021 г. 19:07
В ходе протестов в Таиланде пострадали не менее 30 человек

В Таиланде в ходе столкновений между полицией и демонстрантами пострадали по меньшей мере 30 человек.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщают местные СМИ.

Акция протеста с требованием отставки правительства во главе с премьер-министром Праютом Чан-Оча и конституционных реформ прошла у Королевского дворца в Бангкоке.

Полиция попыталась разогнать протестующих, применив пластиковые пули и слезоточивый газ. В результате возникла потасовка, ранения получили по меньшей мере 30 человек, среди которых и сотрудники полиции.

Многие демонстранты укрылись от воздействия слезоточивого газа в ближайших магазинах.

Начальник полиции Бангкока Пия Тавичай рассказал журналистам, что действия полиции стали ответом на насилие со стороны демонстрантов. По его словам, задержаны 20 человек.

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Версия на азербайджанском языке Tailandda etirazlar zamanı azı 30 nəfər xəsarət alıb, onlarla saxlanılan var

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