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    В ходе протестов в Судане погибли 24 человека

    Число жертв столкновений демонстрантов и полиции Судана возросло до 24 человек

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Число жертв столкновений демонстрантов и полиции Судана возросло до 24 человек.

    Как передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

    Протесты в Судане продолжаются с декабря 2018 года. Первыми на улицы вышли жители городов Гедареф и Атбара. В ряде городов введен режим чрезвычайного положения. Беспорядки вспыхнули на фоне роста цен на хлеб. При этом уже несколько недель ряд городов страны сталкивается с нехваткой хлеба, у пекарен выстраиваются очереди.

    Больше всего демонстрантов погибло в провинции Гедареф – девять человек.

    Ранее сообщалось, что в ходе протестов в городе Омдурмане в Судане погибли двое и пострадали шесть человек.

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