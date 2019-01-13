В ходе протестов в Судане погибли 24 человека

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Число жертв столкновений демонстрантов и полиции Судана возросло до 24 человек.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Протесты в Судане продолжаются с декабря 2018 года. Первыми на улицы вышли жители городов Гедареф и Атбара. В ряде городов введен режим чрезвычайного положения. Беспорядки вспыхнули на фоне роста цен на хлеб. При этом уже несколько недель ряд городов страны сталкивается с нехваткой хлеба, у пекарен выстраиваются очереди.

Больше всего демонстрантов погибло в провинции Гедареф – девять человек.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов в городе Омдурмане в Судане погибли двое и пострадали шесть человек.