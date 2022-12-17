В ходе протестов в Перу погибли три человека

Столкновения полицейских с протестующими в департаменте Хунин в центральной части Перу в пятницу унесли жизни троих человек, еще более 50 получили травмы.

Столкновения полицейских с протестующими в департаменте Хунин в центральной части Перу в пятницу унесли жизни троих человек, еще более 50 получили травмы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные обнародовало региональное управление здравоохранения на своей странице в Facebook.

"Медицинские учреждения сообщили о 52 пострадавших - 43 гражданских лицах и девяти полицейских - и трое погибших в столкновениях в районе Пичанаки в течение дня, - говорится в заявлении. - Призываем граждан и силовые структуры избегать стычек и сохранять спокойствие".

После того как Педро Кастильо был смещен с должности президента 7 декабря, в Перу начались масштабные акции протеста. Их участники перекрывают дороги, занимают аэропорты, штурмуют здания органов власти и силовых структур. Столкновения в ходе антиправительственных выступлений унесли жизни более 20 человек, сотни людей пострадали. Министры образования и культуры Патрисия Корреа и Хаир Перес Браньес в пятницу подали в отставку из-за несогласия с методами подавления манифестаций.

14 декабря министр обороны Альберто Отарола объявил о введении на всей территории Перу чрезвычайного положения на 30 дней. По его словам, такой шаг необходим для восстановления порядка и обеспечения прав населения.