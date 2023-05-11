В ходе протестов в Пакистане пострадали почти 300 человек, еще восемь погибли

В ходе протестов в Пакистане пострадали почти 300 человек, еще восемь погибли

По меньшей мере 8 человек погибли, 290 пострадали в ходе протестов в Пакистане, вспыхнувших на этой неделе после ареста оппозиционного лидера Имрана Хана.

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