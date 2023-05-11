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В ходе протестов в Пакистане пострадали почти 300 человек, еще восемь погибли

В ходе протестов в Пакистане пострадали почти 300 человек, еще восемь погибли По меньшей мере 8 человек погибли, 290 пострадали в ходе протестов в Пакистане, вспыхнувших на этой неделе после ареста оппозиционного лидера Имрана Хана.
Другие страны
11 мая 2023 г. 11:39
В ходе протестов в Пакистане пострадали почти 300 человек, еще восемь погибли

По меньшей мере 8 человек погибли, 290 пострадали в ходе протестов в Пакистане, вспыхнувших на этой неделе после ареста оппозиционного лидера Имрана Хана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила газета Doon.

При этом издание не приводит детали инцидентов, которые привели к жертвам. 9 и 10 мая в различных городах страны протестующие атаковали правительственные здания, армейские объекты, поджигали полицейские автомобили.

По данным газеты, по всей стране задержаны почти 2 тыс. человек.

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