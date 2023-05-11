В ходе протестов в Пакистане пострадали почти 300 человек, еще восемь погибли

По меньшей мере 8 человек погибли, 290 пострадали в ходе протестов в Пакистане, вспыхнувших на этой неделе после ареста оппозиционного лидера Имрана Хана.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила газета Doon.
При этом издание не приводит детали инцидентов, которые привели к жертвам. 9 и 10 мая в различных городах страны протестующие атаковали правительственные здания, армейские объекты, поджигали полицейские автомобили.
По данным газеты, по всей стране задержаны почти 2 тыс. человек.