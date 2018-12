В ходе протестов в Каталонии пострадало более 60 человек - ВИДЕО

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Каталонии в ходе акций протеста против испанского правительства пострадало 62 человека, из которых 35 — сотрудники полиции.

Как сообщает Report, участниками акции стали порядка 40 тысяч человек. При этом правоохранителями были задержаны 13 демонстрантов.

Напомним, митинги по всей Каталонии начались из-за того, что премьер-министр Испании Педро Санчес решил провести в Барселоне заседание Совета министров.

Ранее Мадрид обвинил Карлеса Пучдемона в растрате восьми миллионов евро на референдум.

#Catalan demonstrators being brutally chased, shot at, and attacked by police today in #Barcelona#CataloniaIsNotSpain



Video @polpareja pic.twitter.com/9Ytt0SiKkm