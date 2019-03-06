В ходе протестов в Калифорнии арестованы 84 человека

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В США полиция города Сакраменто арестовала 84-х человек в ходе демонстрации против решения прокурора не применять уголовное наказание к полицейским, застрелившим темнокожего.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Capital Public Radio.
Протестующие требуют привлечь к ответственности полицейских, застреливших темнокожего Стефана Кларка в марте прошлого года. Реакция местных жителей на протест была неоднозначной. Многие не поддержали его. Другие согласились с митингующими и присоединились к маршу.
Кларк был застрелен 20 выстрелами, когда пытался скрыться от полицейских. Оружия при нем не было. Афроамериканца подозревали во взломе автомобилей.
Tural AsadiАвтор новости