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В ходе протестов в Калифорнии арестованы 84 человека

© Kamil Krzaczynski/Reuters

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В США полиция города Сакраменто арестовала 84-х человек в ходе демонстрации против решения прокурора не применять уголовное наказание к полицейским, застрелившим темнокожего.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Capital Public Radio.

Протестующие требуют привлечь к ответственности полицейских, застреливших темнокожего Стефана Кларка в марте прошлого года. Реакция местных жителей на протест была неоднозначной. Многие не поддержали его. Другие согласились с митингующими и присоединились к маршу.

Кларк был застрелен 20 выстрелами, когда пытался скрыться от полицейских. Оружия при нем не было. Афроамериканца подозревали во взломе автомобилей.

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