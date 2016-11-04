В ходе протестов в Индонезии погиб человек

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Полиция Индонезии заявила, что один человек погиб, семь получили ранения в результате столкновений после протестной акции мусульман в столице страны Джакарте.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс, пожилой мужчина скончался, предположительно, от последствий действия слезоточивого газа, еще четверо гражданских лиц и трое полицейских получили ранения.

Столкновения между полицией Джакарты и участниками акции протеста против губернатора Особого столичного округа Басуки Чахая Пурнамы произошли в районе президентского дворца после того, как трое полицейских были ранены демонстрантами.

Ранее представители правительства Индонезии встретились с организаторами акции протеста, которые обвиняли губернатора Особого столичного округа Басуки Чахая Пурнамы в кощунственных высказываниях по поводу Корана. По заявлению официального представителя полиции, к моменту наступления темноты в ходе демонстрации, в которой приняли участие до 50 тысяч человек, не были зарегистрированы случаи насилия. Однако в сумерках произошло столкновение той части демонстрантов, которая задержалась в центре Джакарты, с полицией.