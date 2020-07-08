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В ходе протестов в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов

В ходе протестов в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов Протесты были против комендантского часа в связи с возобновлением роста числа случаев заражения коронавирусом
Другие страны
8 июля 2020 г. 10:22
В ходе протестов в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов

По меньшей мере 43 полицейских и 17 демонстрантов получили ранения в результате ночных беспорядков в Белграде против введения в столице страны комендантского часа в связи с возобновлением роста числа случаев заражения коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду в эфире национального телевидения РТС директор столичной полиции Владимир Ребич.

"Полиция смогла взять под контроль беспорядки, которые продолжались несколько часов. Серьезные повреждения получили 43 сотрудника полиции. Есть травмы и среди протестующих, по нашим данным, пострадали 17 демонстрантов", - заявил Ребич.

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Версия на азербайджанском языке Belqradda etirazlar zamanı 43 polis və 17 nümayişçi yaralanıb
Версия на английском языке Belgrade lockdown protests: 43 police officers injured

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