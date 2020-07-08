В ходе протестов в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов

Протесты были против комендантского часа в связи с возобновлением роста числа случаев заражения коронавирусом

По меньшей мере 43 полицейских и 17 демонстрантов получили ранения в результате ночных беспорядков в Белграде против введения в столице страны комендантского часа в связи с возобновлением роста числа случаев заражения коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду в эфире национального телевидения РТС директор столичной полиции Владимир Ребич.

"Полиция смогла взять под контроль беспорядки, которые продолжались несколько часов. Серьезные повреждения получили 43 сотрудника полиции. Есть травмы и среди протестующих, по нашим данным, пострадали 17 демонстрантов", - заявил Ребич.