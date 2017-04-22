В ходе протестов против правой партии в Германии пострадали двое полицейских

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Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Двое полицейских получили травмы во время столкновений в ходе протестов против правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" в немецком Кельне, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Около десяти тысяч человек вышли на улицы Кельна, чтобы помешать проведению партийного съезда партии, который, несмотря на недовольство протестующих, все же был открыт.

Один из демонстрантов совершил нападение на депутата партии. "Человек в маске нанес удар деревянной палкой. Полицейский встал между (атакующим и депутатом – ред.) и пострадал от удара", - заявил представитель полиции Вольфганг Бальдес.

В результате чего пострадал второй полицейский, не сообщается.

Безопасность на улицах Кельна обеспечивают четыре тысячи полицейских. Сообщается, что полиция задержала нескольких нарушителей порядка.

Правая партия "Альтернатива для Германии" широко известна своей антиисламской риторикой, жесткой критикой миграционной политики кабинета Меркель, а также евроскептическими взглядами.